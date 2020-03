THE VOICE 2020 - Emmanuel Obre VS Enzo S chantent "Who wants to live forever" de Queen

Emmanuel Obre et Enzo S montent sur le ring des Battles pour interpréter le titre « Who wants to live forever » de Queen. Les deux talents de Lara Fabian sont prêts à s’affronter pour gagner sa place aux KO. Lors des auditions à l’aveugle, Enzo S a bluffé les coachs en interprétant le titre « A change is gonna come » de Sam Cooke. Emmanuel Obre, qui a interprété « A song for you » de Leon Russel, était une véritable surprise pour les coachs. Le jeune homme avait révélé n’avoir jamais chanté mis à part « sous sa couette ». Les deux passionnés de musique doivent ce soir convaincre Lara Fabian pour se qualifier pour les KO. Découvrez leur prestation en images. Extrait de l’émission The Voice du 14 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.