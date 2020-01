The Voice 2020 - En exclu, découvrez l'audition à l'aveugle d'Ifè

Quand il chante, « c’est un lion qui rugit ». Pour la première fois, Ifè foule la scène de The Voice pour interpréter le titre "Drowning" de Mick Jenkins. A 27 ans, Ifè est étudiant aux Beaux-Arts de Paris. Habitué à jouer sur des petites scènes avec ses amis, le jeune homme a décidé de franchir le pas en s'inscrivant à l'émission The Voice. Ifè revient de loin. Il y a trois ans, le jeune homme originaire du Bénin perd son petit frère avec qui il avait une relation très fusionnelle. Pour l'aider à traverser cette terrible épreuve, il s'est mis à la musique. Pour lui, la musique est un exutoire, le moyen de relâcher ses émotions enfouies. Pour son audition à l'aveugle, Ifè a laissé sortir le lion en lui pour enflammer la scène de The Voice. Découvrez sa performance en exclu. Rendez-vous le samedi 1er février à 21h sur TF1 pour The Voice 2020.