THE VOICE 2020 - Enzo S chante "A change is gonna come" de Sam Cooke

Ce soir, Enzo S interprète le titre « A change is gonna come » de Sam Cooke. Enzo est né et vit au Liban où il est chanteur. Seulement la musique a une place particulière là-bas et le jeune homme a des difficultés à faire carrière. Il se produit dans des bars et des mariages pour gagner sa vie. Aujourd’hui, Enzo arrive « à saturation » et veut avancer. C’est pourquoi il participe à The Voice en France. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.