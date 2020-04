THE VOICE 2020 - Enzo S chante "Il suffira d’un signe" de Jean-Jacques Goldman (K.O.)

Ce soir, le jeune libanais fait le pari d’interpréter une chanson en français en reprenant le tube de Jean-Jacques Goldman « Il suffira d’un signe ». L’enjeu est très grand, ce soir, pour Enzo S, qui rêve de poursuivre l’aventure The Voice. Il ne reste qu’une seule place pour les lives au Palais des Sports dans l’équipe de Lara Fabian. On se souvient encore de son audition à l’aveugle lorsqu’il avait interprété le titre « A change is gonna come » de Sam Cooke, une prestation qui avait touché Lara Fabian. Lors de sa Battle contre Emmanuel Obre sur le titre « Who wants to live forever » de Queen, Enzo a livré une prestation magistrale qui l’a qualifié directement pour les K.O. Réussira-t-il à se qualifier pour les lives au Palais des Sports ? Réponse dans un instant. Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.