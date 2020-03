THE VOICE 2020 - Exceptionnel ! Lara Fabian veut qualifier deux talents à l’issue de la Battle

C’est une première dans l’histoire de The Voice ! Ce soir, Lara Fabian a décidé d’opposer Cheyenne à Maria et Amaury. Un trio puissant qui interprète « You raise me up » de Secret Garden. Pour Lara Fabian, il est très difficile de choisir un seul talent à l’issue de cette battle. Si la coach a tout d’abord sélectionné Cheyenne, elle a demandé à Nikos la permission de sauver un autre talent. Qui sera le second talent sélectionné ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 7 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1