Vous avez été conquis par le talent dont vous venez d'entendre la voix et uniquement la voix sur les réseaux sociaux de TF1. Découvrez, en avant-première, le visage du talent qui interprête "A change is gonna come" de Sam Cooke. Il s'appelle Enzo. Il est libanais, chanteur et espère percer en France. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.