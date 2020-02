Vous avez été conquis par le talent dont vous venez d'entendre la voix et uniquement la voix sur les réseaux sociaux de TF1. Découvrez, en avant-première, le visage du talent qui interprête "Toxic" de Britney Spears. Elle s'appelle Melba. Auteure, compositrice et interprète, la jeune femme aime être en décalage et créer la surprise, notamment par les reprises. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.