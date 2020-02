THE VOICE 2020 - Fayz chante "Abdel Khader" de 1,2,3 Soleil

Fayz est sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Abdel Khader » de 1,2,3 Soleil. Originaire de Bruxelles, Fayz est un chanteur, comédien et... cuisinier. Il a commencé à chanter à l’âge de 18 ans. Pour lui, c’est une révélation : il vit musique, il mange musique, il dort musique. Cette passion naissante le rend heureux et l’apaise. Le jeune homme a toujours voulu divertir et partager ses émotions avec le public. Sur le plateau de The Voice, il ne pourra plus se cacher derrière ses blagues et devra toucher les coachs avec sa voix. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 1er février.