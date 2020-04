THE VOICE 2020 - Fayz chante "L’Aziza" de Daniel Balavoine (KO)

Fayz monte sur scène et interprète le titre L’Aziza de Daniel Balavoine. C’est un choix de chanson jugé surprenant par sa coach Amel Bent. En effet, dès son audition à l’aveugle, Fayz a montré sa personnalité pétillante et son côté blagueur. Il a su convaincre la coach en chantant le titre raï « Abdel Khader » de 1,2,3 Soleil. Aux Battles, il était face à Sarah Schwab et a su montrer sa puissance vocale sur le titre « Desert Rose » de Sting et Cheb Mami. Ce soir, c’est lui qui décide du titre qu’il interprètera. Fayz souhaite montrer une autre facette de son talent et s’éloigner un peu de son univers. Il ne reste qu’une place pour les lives. Va-t-il faire partie des trois talents qui iront performer au Palais des sports ? Réponse dans quelques instants. En attendant, découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 11 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.