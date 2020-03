Tout le monde se souvient de Gulaan qui avait fait chevirer les coeurs des coachs en 2018 et qui avait permis la "naissance" de Maëlle lors d'une battle mémorable. Il revient aujourd'hui en famille pour nous présenter son nouveau titre "Azizam" qui veut dire ma bien-aimée en persan, issu de son album Tavalodet Mobarak. Extrait de "The Voice" du 28 mars 2020. Tous les replay, extraits et bonus sont sur MYTF1.