THE VOICE 2020 – Gustine chante "Amoureuse" de Véronique Sanson (Finale)

Ce soir, Gustine a décidé de s’attaquer à un monstre de la chanson française Véronique Sanson et son titre « amoureuse ». Gustine, un prénom qui résonne déjà dans la famille « The Voice ». 15 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux pour sa reprise avec Marc Lavoine « Les yeux revolver » lors des auditions à l’aveugle. Une voix très particulière, une harpe pour l’accompagner et une présence scénique incroyable, Gustine n’a rien à envier aux artistes déjà confirmés. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.