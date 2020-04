THE VOICE 2020 - Gustine chante "L’Accordéoniste" d’Edith Piaf (K.O.)

Pour l'épreuve des K.O., Gustine a décidé de s'attaquer au répertoire d'Edith Piaf en interprétant le titre "L'Accordéoniste". Pour cette nouvelle étape de la compétition, la jeune femme chante sans sa harpe et mais est accompagnée d'un accordéoniste. C'est un véritable challenge pour Gustine qui souhaite se concentrer pleinement sur sa performance. Lors de son audition à l’aveugle, Gustine avait surpris les coachs en reprenant le tube de l’un d’entre eux : « Les yeux revolvers » de Marc Lavoine. Les quatre coachs s’étaient retournés sur sa prestation remarquable et très originale, la jeune femme avait finalement décidé de rejoindre l’équipe de Lara Fabian. Cette dernière qualifie son Talent comme étant une artiste unique et atypique. « Gustine est une jeune femme qui a créé un univers parfaitement construit ». Ce soir, Gustine a décidé de se challenger en se séparant de son instrument, la harpe. C’est un défi de taille selon Lara Fabian qui peut être à double tranchant. Mais rien n'effraie Gustine ! Parviendra-t-elle à se qualifier pour les lives ? Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.