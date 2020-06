THE VOICE 2020 - Gustine chante "Les yeux revolver" de Marc Lavoine (Finale)

Son duo avec Marc Lavoine avait déchainé les réseaux sociaux avec près de 15 millions de vidéos vues pendant les auditions à l’aveugle. Pour cette finale exceptionnelle, Gustine réinterprète « Les yeux revolver » de Marc Lavoine. Cet électron libre de 33 ans veut rester fidèle à elle-même. Son culot lui a permis de vivre, par le passé, des expériences exceptionnelles. Son univers particulier et sa voix singulière lui ont permis de séduire les coachs. Depuis samedi dernier, on sait également que Gustine a conquis le cœur des téléspectateurs. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.