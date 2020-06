THE VOICE 2020 – Gustine chante "Wicked game" de Chris Isaak (Demi-finale)

Ce soir, Gustine a décidé de reprendre le titre de Chris Isaak « Wicked Game ». Un titre fort en émotion qui avait permis à Maëlle lors de la saison 7 d’atteindre les sommets. Gustine, un prénom qui résonne déjà dans la galaxie « The Voice ». Une voix très particulière, une harpe pour l’accompagner et une présence scénique incroyable, Gustine n’a rien à envier aux artistes déjà confirmés. Les internautes ne s’y sont pas trompés. La vidéo de Gustine et Marc Lavoine reprenant en chœur « Elle a les yeux revolver » a été vue plus de 14 millions de fois sur les réseaux sociaux lors des auditions à l’aveugle. Sa reprise de « l’accordéoniste » d’Edith Piaf lors des KO a installé Gustine à la place tant convoitée de possible gagnante de la saison pour les coachs. Mais ce soir, les coachs ne voteront pas. Seuls les téléspectateurs choisiront. Que décideront-ils ? Extrait de l’émission The Voice du 6 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.