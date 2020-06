THE VOICE 2020 – Gustine et Clara Luciani, en duo, chantent "La Grenade" (Finale)

Un Duo final comme une apothéose. Gustine et Clara Luciani réunies pour interpréter le titre « La grenade ». Deux voix particulières, inimitables. Quand la voix cristalline de Gustine se mêle à la voix profonde et grave de Clara Luciani, cela donne un des duos les plus prometteurs de la nouvelle scène française. Quand le feu rencontre la glace. Découvrez le duo Gustine / Clara Luciani. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.