THE VOICE 2020 - Hakob chante "Broken Vow" de Lara Fabian

Ce soir, Hakob chante « Broken Vow » de Lara Fabian sur la scène de The Voice. Originaire de Lille, ce jeune homme de 16 ans est passionné de musique. Hakob a déjà une petite carrière dans le lyrique mais veut s’attaquer à un registre plus moderne où la rigueur laisse place aux contrastes. Il s'attaque ce soir à la chanson la plus difficile de Lara Fabian : "Broken Vow". Sur le plateau de The Voice, il veut prouver de quoi il est capable et espère que sa voix de baryton lui permettra de faire se retourner les coachs. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 1er février 2020.