THE VOICE 2020 - Hakob chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday (KO)

Le benjamin de la compétition, Hakob, 16 ans, se présente ce soir avec un look et un titre beaucoup plus rock que d’habitude : « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday, une chanson qu’Hakob a souhaité dédier à sa maman. On se souvient tous de sa prestation durant les auditions à l’aveugle. Un titre très difficile, écrit par Lara Fabian « Broken Vow » qui avait séduit les coachs. Puis de sa battle face à Tirso Rafaël sur le titre de Florent Pagny « Chanter ». Trois titres pour une voix puissante. Hakob, réussira-t-il avec ce titre rock de Johnny Hallyday à séduire son coach ? Réponse en images. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.