THE VOICE 2020 - Ifè chante "Drowning" de Mick Jenkins

Ce soir, Ifè interprète le titre «Drowning» de Mick Jenkins pour son audition à l’aveugle. Originaire du Bénin, Ifè se découvre une passion pour la musique à l’âge de 15 ans. Il y a trois ans, il perd son petit frère avec qui il avait une relation très fusionnelle. Il n’arrive pas à exprimer sa colère et sa peine. Mais la musique est là, salvatrice. Quand il chante, « c’est un lion qui rugit ». Pour Ifè, The Voice est une chance de s’éclater et de partager avec le public. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 1er février 2020.