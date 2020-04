THE VOICE 2020 - Ifè chante "Glory Box" de Portishead (KO)

C’est la dernière prestation de la soirée. Ce soir, Ifè monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Glory Box » de Portishead. Une chanson qui parle des aspects sombres dans la vie d’un individu. C’est un titre qui lui correspondait, déclare Ifè. Pour Marc Lavoine, Ifè est un véritable couteau-suisse : il maîtrise tout autant le chant que le rap, mais sa force est l’émotion, la passion et la sérénité que son talent dégage. Souvenez-vous de son audition à l’aveugle, Ifè avait totalement transcendé son coach Marc Lavoine qui s’était battu bec et ongles pour l’avoir dans son équipe. Ifè avait livré une prestation digne des plus grands en interprétant le titre « Drowning » de Mick Jenkins. Il s’était une nouvelle fois affirmé dans sa battle face à Kim sur le titre « Trop beau » de Lomepal. Ce soir, Ifè compte bien donner tout ce qu’il a pour gagner son ticket pour les lives au Palais des Sports. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 4 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.