THE VOICE 2020 - Ifè VS Kim chantent "Trop beau" de Lomepal

Pour la dernière Battle de la soirée, Marc Lavoine oppose deux de ses talents : Ifè VS Kim. Ensemble, ils interprètent le titre « Trop beau » de Lomepal. C'est un titre très puissant et un véritable défi que lance Marc Lavoine à ses deux talents. Ils avaient conquis le coach lors des auditions à l'aveugle, aujourd'hui, ils doivent l'épater pour accéder aux KO. Souvenez-vous de la performance d'Ifè. Le jeune béninois était monté sur la scène de The Voice en l'honneur de son frère décédé et a chanté le titre « Drowning » de Mick Jenkins. Véritable phénomène, il a su conquérir les coachs et Marc Lavoine était prêt à tout pour le faire venir dans son équipe. Kim, elle a su montrer la puissance de sa voix lors de son audition à l'aveugle sur le titre « Saint-Claude » de Christine & The Queens. Qui parviendra ce soir à se qualifier ? Découvrez-le en images. Extrait de l'émission The Voice du 21 mars 2020.