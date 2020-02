THE VOICE 2020 - Isilde chante "Poker Face" de Lady Gaga

Ce soir, Isilde monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « Poker Face » de Lady Gaga Très jeune, on lui détecte une maladie neurologique: la dyspraxie, qui induit des troubles de l’organisation et de la coordination. Malgré cela, Isilde décide de travailler dur et apprend le piano puis la guitare, tout en s’accompagnant au chant. Pour la jeune fille, The Voice est l’aboutissement d’heures de travail et la récompense de n’avoir jamais baissé les bras. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.