THE VOICE 2020 - Jimmy chante "It's a Man's Man's Man's World" de James Brown

Tout droit venu de Nouvelle-Calédonie, Jimmy est venu interpréter le titre It’s a Man’s Man’s Man’s world de James Brown. Connu dans son pays, il sait qu’une carrière n’y est pas possible alors il tente plus grand et veut profiter du tremplin qu’est The Voice pour se révéler. Ce soir, il ne veut pas repartir sans avoir tout donner pour que les 4 coachs se retournent sur sa prestation. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 25 janvier 2020.