THE VOICE 2020 - Jonathan VS LudySoa et Nathan chantent "Chanter pour ceux" de Michel Berger

Jonathan, LudySoa et Nathan sont les premiers talents de la soirée. Ensemble, les talents de Pascal Obispo, s’affrontent en Battle en interprétant le titre « Chanter pour ceux » de Michel Berger. Pascal Obispo a choisi ce titre pour les paroles qui collent parfaitement à l’histoire de ses talents respectifs. Souvenez-vous de leurs auditions à l’aveugle : Jonathan, LudySoa et Nathan avaient respectivement quitté La Réunion et Madagascar pour tenter l’aventure The Voice. On se souvient encore de leurs prestations qui avaient marqué les coachs. Jonathan avait interprété le titre « Bohemian Rhapsody » de Queen. Quant à LudySoa et Nathan, c’est avec « Ravaro », un chant malgache qu’ils ont conquis Pascal Obispo. Ce soir, ils jouent une place pour les KO. Qui parviendra à se qualifier ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 21 mars 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.