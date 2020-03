THE VOICE 2020 - Julian, champion de la chanson chewing gum

Antony Trice et Julian s’affrontent ce soir en Battle sur le titre « With or without you » de U2. Les deux talents de Marc Lavoine comptent bien accéder aux KO. Rappelez-vous de leurs auditions à l’aveugle. Antony Trice avait marqué les esprits en interprétant le titre « Casting » de Christophe Maé. Il a créé l’engouement sur les réseaux sociaux et sa prestation a été visionnée des millions de fois. Julian avait chanté le titre « Con calma » de Daddy Yankee. C’était son énergie qui avait séduit son coach Marc Lavoine. Ce soir, une place aux KO est en jeu. Antony Trice et Julian comptent tout donner lors de cette Battle. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission The Voice du 14 mars 2020. Retrouvez tous les replay, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.