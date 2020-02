Pour son audition à l’aveugle, Julien monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « When a man loves a woman » de Percy Sledge. Le jeune homme de 17 ans chante depuis l’âge de 5 ans et rêve de faire carrière dans la musique. Va-t-il convaincre les coachs ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.