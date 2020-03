THE VOICE 2020 - Kaël chante "Still Loving you" des Scorpions

Ce soir, Kaël chante le titre « Still loving you » des Scorpions. Originaire d’Ardèche, le jeune homme chante depuis 10 ans. Il y a 6 ans, il décide de tout quitter pour vivre de sa passion et déménage à Paris, où il vit de la musique en se produisant dans des soirées privées, des mariages et des comédies musicales. En venant vivre à Paris, Kaël laisse sa fille Lola, 10 ans, dans le sud avec sa maman. Ce fut un déchirement pour ce papa mais aujourd’hui la relation fusionnelle qu’il entretient avec elle lui donne énormément de force. Ce soir, il se présente sur la scène des Auditions à l’Aveugle pour rendre fière sa fille. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020..