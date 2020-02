THE VOICE 2020 - Kevin Dozot chante "Madame rêve" d’Alain Bashung

Pour son audition à l’aveugle, Kevin Dozot chante « Madame rêve » d’Alain Bashung. Depuis tout petit, Kévin joue au tennis. Depuis 7 ans, il en a même fait son métier. Il y a un an, le jeune homme « pète un plomb » et décide d’arrêter le tennis. Il se lance alors dans la musique et intègre une école de chant. Pour Kévin, The Voice est l’occasion de se prouver qu’il peut vivre de la musique. Il vit l’expérience comme « un match en 2 minutes dans lequel il faut tout donner pour remporter la partie ». Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.