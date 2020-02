THE VOICE 2020 - Kim chante "Saint-Claude" de Christine & The Queens

Ce soir, pour la dernière audition à l’aveugle de la soirée, Kim interprète le titre « Saint-Claude » de Christine & The Queens. A 25 ans, la jeune parisienne sait qu’elle sera chanteuse malgré les réticences de son père. Aujourd’hui elle se présente sur la scène de The Voice pour réaliser son rêve. C’est le plus gros challenge de sa vie : elle va tout donner pour que les coachs se retournent et qu’elle puisse vivre son rêve de petite fille. Extrait "The Voice" du 1er février 2020