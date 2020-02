THE VOICE 2020 - La Rafa Mia chante "Clandestino" de Manu Chao

Pour l’audition à l’aveugle, la Rafa Mia interprète le titre « Clandestino » de Manu Chao. La Rafa Mia est une histoire de famille ; celle d’un père, Raphaël et de ses deux fils, Manu et Adrian. Vers 14-15 ans, ils commencent à chantonner avec une guitare en cachette de leur père. Un jour, Raphaël rentre plus tôt à la maison et surprend ses 2 garçons en train de s’amuser en jouant et en chantant. Tout commence alors réellement. Pour eux, The Voice est avant tout un challenge mais aussi une aventure extraordinaire qu’ils ont la chance de vivre ensemble. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.