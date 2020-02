The Voice 2020 - La story de la semaine 5

Chaque semaine, retrouvez en deuxième partie de soirée The Voice, la suite, présenté par Nikos Aliagas et en présence de nos quatre coachs : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.Au programme :- "Les debriefs" : les coachs redécouvrent pour la première fois certaines prestations des talents sélectionnés et les commentent. Coulisses, indiscrétions, moments exclusifs des préparations... Une occasion de se rapprocher encore plus des talents grâce à Nikos Aliagas qui accompagne les talents tout au long de l'aventure.- "Le focus des Talents" : des images inédites et exclusives des Talents sélectionnés pour apprendre à mieux connaître les héros de notre concours de chant et pour la première fois, les talents vont découvrir et commenter leur auditions à l'aveugle.Les coulisses de la bande annonce évènementielle et la story de la semaine...Sans oublier la success story de Kendji Girac.