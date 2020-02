THE VOICE 2020 - Laure chante "Je m’appelle Bagdad" de Tina Arena

Ce soir, Laure chante le titre « Je m’appelle Bagdad » de Tina Arena. Il y a quelques années, Laure décide de s’inscrire dans une école de comédie musicale. Malheureusement, la jeune fille tombe malade et ses cordes vocales sont touchées. Elle ne peut alors plus parler ni chanter. Laure mettra 2 ans à guérir et plus déterminée que jamais, elle intègre l’école qu’elle souhaitait. Aujourd’hui, participer à The Voice est un rêve pour cette battante. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.