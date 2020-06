THE VOICE 2020 – Le casting de la prochaine saison est ouvert

Vous avez toujours rêvé de participer à cette aventure hors du commun ? Inscrivez-vous dès à présent ! C’est officiel, The Voice aura bel et bien une nouvelle saison ! Le grand show musical sera de nouveau à l’antenne de TF1 l’année prochaine afin d’élire la plus belle voix de France. Si vous aussi, vous souhaiter monter sur scène et faire vos preuves face aux coachs, c’est possible. En effet, le casting de l’émission est ouvert. Et il n’attend que vous ! Vous pouvez dès à présent tenter votre chance pour participer à la prochaine saison du programme et vivre l'aventure de votre vie. Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.