The Voice 2020 - Le lien fraternel au coeur du coaching de LudySoa et Nathan

Samedi soir, vous découvrirez le KO du duo fraternel Nathan et Ludy Soa. Ensemble, ils chanteront le titre "In my blood" de Shawn Mendes. Une chanson qui fait sens pour le duo Malgache qui souhaite montrer le lien qui les uni. Lors du coaching, leur coach Pascal Obispo a remarqué que ces deux Talents n'étaient pas en symbiose. "On a l'impression que vous êtes l'un contre l'autre" a déclaré le coach.LudySoa et Nathan doivent montrer qu'ils sont unis et donner le maximum pour leur prestation. Extrait The Voice du 25 avril 2020.