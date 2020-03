The Voice 2020, le Prime - Les Battles (Emission 9)

THE VOICE 2020, la compétition est plus difficile que jamais… Durant les auditions à l’aveugle, les quatre coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler ferme pour récupérer les meilleurs talents dans leur équipe. Chacune d’entre elles est uniquement composée de 14 talents. Retrouvez les talents qui ont marqué les esprits et place aux battles. Une battle, deux talents et pourtant une seule et unique place pour accéder à l’étape des KO…Chaque coach présentera sur scène deux talents de son équipe qui s'affronteront, voix contre voix, sur une chanson choisie par leur coach.A la fin de la battle, le coach sera confronté à un dilemme cornélien en ne gardant qu'un seul talent. Le talent non retenu quittera aussitôt le concours puisque aucun vol de talent ne sera possible cette saison. L’enjeu est capital, les talents devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour espérer continuer l’aventure.L’heure des choix a sonné pour les coachs ! Quels talents vont continuer l’aventure ?THE VOICE 2020 est plus que jamais le théâtre des émotions, des surprises et de la découverte des grandes stars de demain !