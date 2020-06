Pour boucler une saison en apothéose et pour la toute dernière fois sur la scène de The Voice, Amel Bent, Lara Fabian et duplex, Marc Lavoine et Pascal Obispo se retrouvent pour interpréter un titre magnifique de John Lennon "Imagine". Extrait de l’émission The Voice du 13 juin 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.