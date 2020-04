THE VOICE 2020 - Loïs Vaccheta chante "Come Together" des Beatles (KO)

C’est au tour du deuxième talent de la soirée de monter sur scène : Loïs Vaccheta. Pour les KO, il interprète le titre « Come together » des Beatles. Le rockeur de 28 ans souhaite marquer son coach en réinterprétant ce classique du Rock. Cependant, Loïs a conscience que ce choix de chanson peut être à double tranchant. Ce titre lui rappelle son enfance et plus particulièrement son papa qui l’a initié à la musique Rock. Selon le coach, Loïs est un véritable artiste qui a le groove rock mais aussi une énergie unique. Souvenez-vous de son audition à l’aveugle, il a su séduire Marc Lavoine en reprenant le titre culte de Serge Gainsbourg « Melody Nelson ». C’est aux Battles que Loïs s’est totalement affirmé. Face à Pierre sur le titre « Light my fire » du groupe The Doors, c’est sa voix « fascinante » qui a su le démarquer de son concurrent. Ce soir, un seul objectif pour Loïs : remporter sa place pour les lives. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 4 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.