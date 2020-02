THE VOICE 2020 - Loïs Vaccheta chante "Melody Nelson" de Serge Gainsbourg (version -M- & General Elektriks)

Pour son audition à l’aveugle, Loïs Vaccheta chante le titre « Melody Nelson » de Serge Gainsbourg. Depuis toujours Loïs baigne dans la musique grâce à son papa, bassiste et à sa maman, chanteuse. Il commence à jouer de la guitare très jeune. Le jeune homme de 28 ans participe à The Voice pour avoir la chance de jouer avec des musiciens et pour s’éclater sur scène. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.