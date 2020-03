THE VOICE 2020 - Loïs Vaccheta VS Pierre chantent "Light my fire" de The Doors

Pour cette nouvelle Battle, ce sont deux talents de Marc Lavoine qui montent sur le ring. Lois Vaccheta affronte Pierre sur le titre « Light my fire » de The Doors. Pour Marc Lavoine, ce titre va révéler les rockeurs qui sommeillent en ses deux talents. Pour leurs auditions à l’aveugle, Loïs Vaccheta et Pierre ont respectivement interpréter «Melody Nelson » de Serge Gainsbourg et « Mon fils, ma bataille » de Daniel Balavoine. Pour leur coach Marc Lavoine, les deux talents ont « un talent de dingue » et il sera très difficile de les départager. Ils sont deux mais il n’y a qu’une seule place pour les KO. Qui parviendra à se qualifier ? Découvrez-le en images. Extrait de l’émission The Voice du 21 mars 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.