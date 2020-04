THE VOICE 2020 - Louise Combier chante "Tous les bateaux, tous les oiseaux" de Michel Polnareff (KO)

C’est au tour de Louise Combier de monter sur la scène de The Voice. Ce soir, la jeune lyonnaise de 20 ans interprète le titre « Tous les bateaux, tous les oiseaux » de Michel Polnareff. Depuis le début de l’aventure The Voice, Louise Combier est le coup de cœur de Marc Lavoine. Selon le coach, Louise a une capacité à susciter l’émotion et a la capacité de se mettre à nu. C’est une qualité de taille selon le coach. Dès son audition à l’aveugle, Louise a su montrer sa justesse et sa sensibilité en interprétant le titre « Ton héritage » de Benjamin Biolay. Louise a su convaincre une nouvelle fois son coach lors de sa battle face à Don Pierre. Ensemble, ils ont chanté « Dis-lui toi que je t’aime » de Vanessa Paradis. Ils ont bouleversé le public mais surtout leur coach Marc Lavoine. C’est ainsi que Louise Combier s’est qualifiée pour les KO. Mais l’aventure est loin d’être terminée, reste encore à obtenir sa place pour les lives. Très motivée, Louise monte ce soir sur la scène de The Voice en interprétant un titre très poétique. C’est le moment de découvrir sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 4 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.