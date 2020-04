THE VOICE 2020 - LudySoa & Nathan chantent "In my blood" de Shawn Mendes (KO)

En savoir plus sur Pascal Obispo

Ce soir, LudySoa & Nathan montent sur la scène des K.O. pour interpréter le titre « In my blood » de Shawn Mendes. Pour cette nouvelle étape de la compétition, les talents choisissent la chanson qu’ils souhaitent interpréter. Souvenez-vous de leur audition à l’aveugle. Tout droit venu de Madagascar, les frères et sœurs souhaitaient rejoindre l’aventure The Voice. Ensemble, ils ont interprété le chant malgache « Ravoravo ». C’est la fraîcheur de leurs voix qui avait conquis Pascal Obispo. Le coach avait également été touché de voir un frère et une sœur partager une même passion : la musique. Lors de Battles, le duo s’est démarqué face à Jonathan sur le titre « Chanter pour ceux » de Michel Berger. Une prestation très touchante qui s’adressait à tous leurs proches. Une interprétation très personnelle qui a fait la différence aux yeux de Pascal Obispo, les choisissant ainsi pour les K.O. Ce soir, le duo met au cœur de leur prestation le lien fraternel qui les uni. En interprétant le titre « In my blood » de Shawn Mendes, ils prennent un risque d’après Pascal Obispo. Vont-ils parvenir à se qualifier pour les lives ? Réponse en images. Extrait de l’émission The Voice du 25 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.