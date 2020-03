THE VOICE 2020 - Ludysoa & Nathan chantent "Ravoravo", un chant Malgache

Pour leur audition à l’aveugle, Ludysoa et Nathan interprètent un chant Malgache : « Ravoravo ». Nés à Madagascar, Ludysoa et Nathan sont des frères et sœurs fusionnels. Depuis qu’ils sont petits, ils font tout ensemble. Ils commencent par poster des vidéos d’eux chantant sur les réseaux sociaux et se font inviter sur des émissions locales. Ils connaissent alors une petite popularité sur leur île natale. Aujourd’hui ils vivent en France et se présentent sur la scène de The Voice pour représenter leur île. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.