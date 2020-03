THE VOICE 2020 - Manne chante "One Kiss" de Dua Lipa et Calvin Harris

Ce soir, Manne monte sur la scène de The Voice pour interpréter le titre « One Kiss » de Dua Lipa et Calvin Harris. A 22 ans, la jeune Orléanaise travaille dans une chocolaterie. Malgré sa passion pour le chocolat, ce travail est assez répétitif et Manne commence à chanter pour passer le temps. La musique représente une part de folie qui lui permet de sortir de son quotidien et surtout de partager des émotions. Aujourd’hui, Manne a envie de vivre de la musique. Pour elle, The Voice est un véritable coup de pouce qu’elle compte bien saisir. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.