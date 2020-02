THE VOICE 2020 - Mareva chante "L’amour est un oiseau rebelle" de Georges Bizet

Ce soir, Mareva chante « L’amour est un oiseau rebelle » de Georges Bizet. Mareva se découvre une passion pour la musique très jeune mais c’est à l’âge de 13 ans que sa passion prend un nouveau tournant. Une professeure de chant lui demande d’auditionner et lui découvre une voix lyrique alors que l’univers de la jeune fille tourne plutôt autour du R’N’B et du jazz. Mareva rentre alors chez elle et écoute Maria Callas. Emue jusqu’aux larmes, la jeune fille prend conscience qu’elle aussi, elle veut faire ressentir au public ce genre d’émotions. Elle décide alors d’intégrer une école de comédie musicale et de développer cet univers lyrique. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.