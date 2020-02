THE VOICE 2020 - Margau chante "En rouge et noir" de Jeanne Mas

Ce soir, Margau interprète le titre « En rouge et noir » de Jeanne Mas. Originaire du Québec, elle a participé Il y a quelques années à « La Voix » au Québec jusqu’en quart de finale, expérience qui lui ouvre des portes dans le monde musical au Québec. Fraichement arrivée en France (son amoureux est un hockeyeur professionnel), Margau vient dans The Voice France pour la revivre. La jeune fille espère accrocher le public français. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.