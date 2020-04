THE VOICE 2020 - Margau chante "High Hopes" de Panic! At The Disco (K.O.)

C’est au tour de Margau de monter sur scène. Ce soir, la jeune québécoise chante le titre « High Hopes » de Panic ! At The Disco. En interprétant cette chanson, Margau compte bien montrer la puissance de sa voix. Lors de son audition à l’aveugle, elle a séduit Lara Fabian grâce à sa grande capacité et sa puissance vocale. Pour sa coach, Margau est un Talent redoutable. « C’est une bête. Il n’y a pas une note sur le clavier qu’elle ne puisse reproduire ». Mais ce soir, Margau a décidé de prendre des risques. Elle interprète une chanson destinée à une voix d’homme. « C’est une femme et elle a décidé de chanter une chanson dont la tessiture est celle d’un homme. N’importe qui ne peut pas traduire dans sa voix une chanson d’homme. » Margau prend le pari et compte bien montrer ce dont elle est capable. Il est temps de découvrir sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 18 avril 2020. Retrouvez tous les replays, tous les extraits, tous les bonus de The Voice sur MYTF1.