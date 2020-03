The Voice 2020 - Maria, Cheyenne et Amaury en trio pour une battle mémorable

Evénement dans "The Voice" samedi soir prochain pour le lancement des battles. Pour la première fois, Un trio devra être départagé. Et non des moindres puisqu'il s'agit de Cheyenne, Maria et Amaury dans l'équipe de Lara Fabian. Et pour cette battle inédite, leur coach a choisi "You raise me up" de Secret Garden. Les images, en avant-première. The Voice, les battles, samedi 07 mars à partir de 21 heures. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1