THE VOICE 2020 - Matteo chante "La Wally" d’Alfredo Catalani

Pour son audition à l’aveugle, Matteo chante le titre « La Wally » d’Alfredo Catalani. Depuis son plus jeune âge, Matteo est attiré par le spectacle. Tout petit, il se déguise et chante au lieu de jouer au ballon avec les autres enfants. A 17 ans, il chante pour l’anniversaire de sa maman et découvre qu’il est contre-ténor. Il décide alors de faire de sa passion son métier et devient chanteur d’opéra professionnel en France puis au Liban, son pays d’origine. Mattéo participe à The Voice avant tout pour sa maman qui l’a toujours soutenu, pour la rendre fière. Il interprète un grand classique du répertoire lyrique afin de faire découvrir l’opéra au grand public. Extrait de l’émission The Voice du 29 février 2020.