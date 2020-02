THE VOICE 2020 - Maxyme chante "7 Rings" d’Ariana Grande

Maxyme chante depuis son plus jeune âge et sait qu’elle veut en faire son métier. Fan des grandes divas comme Ariana Grande, elle rêve d’une carrière à l’international. C’est pourquoi la jeune fille traverse l’Atlantique pour tenter l’aventure en France, pour toucher plus de monde. Maxyme vit cette expérience « à fond » et interprète ce soir un titre de son idole Ariana Grande. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 22 février 2020.