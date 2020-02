THE VOICE 2020 - Melba chante "Toxic" de Britney Spears

Ce soir, Melba monte sur scène pour interpréter le titre « Toxic » de Britney Spears. Auteure, compositrice et interprète, la jeune femme aime être en décalage et créer la surprise, notamment par les reprises. Elle aime emmener des titres là où on ne les attend pas ! Pour son audition à l’aveugle, elle reprend le titre « Toxic » de Britney Spears dans une version très originale. Va-t-elle séduire les coachs ? Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 8 février 2020.