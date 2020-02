Ce soir, Mélodie interprète le titre « I’d rather go blind » d’Etta James. Originaire de Bordeaux, Mélodie vit à Moorea, île sœur de Tahiti. Cette jeune maman est aussi chanteuse et sur son île d’adoption, quand on chante on est aussi messager. Ce soir, grâce à sa voix, Mélodie veut pousser les gens à avancer personnellement. Découvrez sa prestation. Extrait de l’émission The Voice du 15 février 2020.